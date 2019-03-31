Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye sandık başında
- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gidiyor.
- Seçimde yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.
- Oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 16.00'da, batıdaki illerde ise 17.00'de sona erecek.
- 12 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde vatandaşlar, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oyunu kullanabilecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artan Vakfı İlkokulu'nda 3174 nolu sandıkta kullanacak.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy verecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.
5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 numaralı sandıkta kullanacak.
6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1336 nolu sandıkta verecek.
7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu Mehmet İçkale Ortaokulu'nda verecek.
8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.
9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacak.
10- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda 1249 nolu sandıkta kullanacak.
11- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seyhan ilçesi Lütfiye Kısacık İlkokulu'nda 1071 nolu sandıkta oyunu kullanacak.
12- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oy kullanacak.
13- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.
14- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
15- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sona erecek.
16- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.
17- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.