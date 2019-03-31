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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

31.03.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye sandık başında

- Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandığa gidiyor.

- Seçimde yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

- Oy verme işlemi doğudaki 32 ilde 16.00'da, batıdaki illerde ise 17.00'de sona erecek.

- 12 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde vatandaşlar, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oyunu kullanabilecek. 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artan Vakfı İlkokulu'nda 3174 nolu sandıkta kullanacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çankaya'da Ahmet Andiçen İlkokulu'nda oy verecek.

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oyunu Arjantin İlkokulu'nda kullanacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, oyunu Gaziosmanpaşa Dobruca Ortaokulu 1004 numaralı sandıkta kullanacak.

6- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1336 nolu sandıkta verecek.

7- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, oyunu Mehmet İçkale Ortaokulu'nda verecek.

8- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

9- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu'nda kullanacak.

10- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş oyunu Fatih'te 29 Mayıs İlkokulu'nda 1249 nolu sandıkta kullanacak.

11- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Seyhan ilçesi Lütfiye Kısacık İlkokulu'nda 1071 nolu sandıkta oyunu kullanacak.

12- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Altunizade Hafize Özal Ortaokulu'nda oy kullanacak.

13- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya ilçesi Türkler Mahallesi Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'nda oy kullanacak.

14- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

15- Avrupa Karate Şampiyonası İspanya'nın Guadalajara kentinde sona erecek.

16- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'si koşulacak.

17- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ikinci yarışı Arjantin Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

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