Sandık seçmenin ayağına gitti
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan vatandaşlara seyyar sandıklar götürüldü.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulunun okullarda kurduğu sandıklarda gidip oy kullanamayan hasta ve engelli vatandaşlar, görevlilerinin evlerine getirdiği sandıkta oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.
Edirne'de sandık görevlileri Abdurrahman Mahallesi'nde yaşayan felçli 53 yaşındaki Ayla Kocatürk'ün evine geldi.
Sandık görevlileri getirdikleri taşınabilir kabini Kocatürk'ün yatağının üzerine yerleştirdi ve oy kullanma işlemi hakkında bilgi verdi.
Kocatürk, oyunu kullandıktan sonra, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.
Ağrı'da da görevli personel ve beraberindeki polis ekipleri hasta ve engelli vatandaşların evlerine gitti.
Önceden oy kullanmak için YSK'ye başvuruda bulunan 5 vatandaş, görevlilerce evlerine getirilen 8 bin 801 numaralı sandıkta oy kullandı.
Kentte, bazı engelli ve hastalar da görevlilerce evlerine götürülen sandıkta oy kullanma imkanı buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.