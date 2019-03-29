Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Ümraniye, Beykoz ve Sarıyer'de mitinglere katılacak.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu Şoförler ve Otomobilciler Odası Esnaf Şurası ile kahvaltılı toplantıya, Marmaraereğlisi Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Muratlı Sanayi Kooperatifinin onuruna vereceği yemeklere iştirak edecek.
3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bükreş'te düzenlenecek Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak, zirveye iştirak eden ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da CHP ve İYİ Parti Ortak Mitingi'ne iştirak edecek.
5- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aydın'da Kuyucak ve Yenipazar ilçe mitinglerine katılacak.
6- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da Kulu SKM, Cihanbeyli SKM buluşmalarına iştirak edecek, Bedesten'de esnafı ziyaret edecek, basın mensupları ile bir araya gelecek ve Karapınar buluşmasında yer alacak.
7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile öğle yemeği yiyecek, eski stadyumun millet bahçesine dönüştürülmesi projesinin tanıtımına katılacak ve esnaf ziyareti yapacak.
- Kula'da OSB yönetimi, iş adamları ve teşkilat ile toplantı yapacak Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla buluşacak ve Gökçeören beldesini ziyaret edecek.
8- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmancık, Mamak, Şereflikoçhisar ve Temelli'de vatandaşlara hitap edecek.
9- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Gölpazarı İlçe Seçim Bürosu'nda vatandaşlarla buluşacak, Bilecik Üniversitesi öğrencileri ile söyleşiye katılacak, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinde kahvehane sohbetine iştirak edecek.
10- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nde Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak, Akhisar ve Kula ilçelerinde temaslarda bulunacak, Ulubey ve Banaz ilçe merkezlerinde miting yapacak.
11- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de Kozak köyünde miting yapacak, Dikili ve Aliağa'da düzenlenecek programlara iştirak edecek.
12- TÜİK, şubat ayı dış ticaret istatistikleri ile ocak ayı katı yakıtlar verilerini açıklayacak.
13- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla gerçekleştirilecek Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na katılacak. İkili, ortak basın toplantısı düzenleyecek ve çalışma yemeğinde bir araya gelecek.
- Bakan Çavuşoğlu, Manavgat Sarılar mitingine iştirak edecek.
14- FETÖ davaları
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
15- Avrupa Karate Şampiyonası, İspanya'nın Guadalajara kentinde sürüyor.
16- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i Volkswagen Arena'da konuk edecek.
- Anadolu Efes, İspanya'nın Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
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