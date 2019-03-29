Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara
Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları belirlenen birer albay, binbaşı ve yüzbaşı, ikişer üsteğmen ve astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi.
Şüphelilerin muvazzaf asker olduğu ve aktif görevde bulunduğu bildirilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü kaydedildi.
Bu arada, şüphelilerden 6'sının gözaltına alındığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.