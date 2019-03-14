Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Yenimahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere gittiği Fas'ta resmi temaslarını sürdürecek.
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hekimhan ve Akçadağ ile Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerini ziyaret edecek.
4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rize'nin Ardeşen ve Fındıklı ilçeleri ile Trabzon'un Of, Araklı ve Arsin ilçelerinde halka hitap edecek, AK Parti Trabzon Kadın Kollarının yemeğine katılacak.
5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katılacak, Şehitkamil Hastanesi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi Millet Kıraathanesi'nin açılışını yapacak
6- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
7- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantıları yapacak.
8- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı ile "Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı"na katılacak.
9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen "Sıralardan kürsülere, tıp fakültesinden siyasete uzanan bir başarı öyküsü" programına iştirak edecek.
10- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de temel atma ve Akıllı Şehir Esenler İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.
11- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak, Özel Ege Tütün Fabrikasını ziyaret edecek, yem fabrikası ve yem katkı malzemeleri tesisi temel atma törenlerinde bulunacak.
12- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.
13- TÜİK, ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi ile şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.
14- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, mart ayına ilişkin beklenti anketini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
15- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa katılacak.
16- İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası "Brexit tarihini erteleme" seçeneğini oylayacak.
17- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
18- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Müzesi’ni ziyaret edecek, Sinema Müzesi’nde incelemelerde bulunacak, Modern Sergi’ye katılacak.
19- FETÖ davaları
- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.
- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
- FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
20- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelsiz Kafe'de kahvaltı programına katılacak, esnaf ziyaretinin ardından Gençlerle Demokrasi Buluşması ve Büyük Rus Pazarı Sokağı açılışında yer alacak.
21- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yapılacak.
22- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX, Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
23- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Famila Schio ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.