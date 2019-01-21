ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenecek Ekonomi Şurası'na katılacak, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, kamu hizmeti cezalarının infazı kapsamında yarıyıl tatilinde okullarda tadilat yapan yükümlüleri ziyaret edecek.
4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda, askeri öğrencilerle bir araya gelecek.
5- TÜİK, 2018 Aralık dönemine ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verisini açıklayacak.
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KYK Uluslararası İlişkiler Kampı'nın açılış dersine katılacak.
7- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları toplanacak.
8- Filipinler’in güneyinde yaşayan Moro Müslümanlarının geleceğini etkileyecek Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumu izleniyor.
9- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.
10- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.
11- FETÖ davaları
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 31'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
- Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 76 sanığın İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davanın duruşması görülecek.
- FETÖ/PDY'nin Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 10'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta Bursaspor-Fenerbahçe, Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.