Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.

- Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" ile Pepsico ve Tirsan Kardan fabrikalarının açılış törenlerine katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un annesi Nurten Erol'un cenaze törenine katılacak.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ÖNDER 2. Okul Aile Birliği Zirvesi'ne iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm ve Millet Bahçesi alanlarında, TOKİ konutlarında incelemede bulunacak, Safranbolu eski çarşı alanını gezecek.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

6- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Beşiktaş Sompo Japan-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Galatasaray-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak.

7- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları izleniyor.

- İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında Demir Grup Sivasspor'da oynayan Brezilyalı futbolcu Robinho ile 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın basın toplantı odasında sözleşme imzalayacak.

8- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağanüstü toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilecek.