Euro
8.98
Dolar
7.53
BIST 100
1,541.98
Altın
1,698.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de düzenlenen terör saldırısını kınayarak "Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." açıklamasında bulundu.

Gökhan Varan   | 05.03.2021
Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mogadişu limanı yakınlarında bir restoranda bugün akşam saatlerinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör saldırısında aralarında Somali güvenlik güçlerinin de bulunduğu 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 30'dan fazla kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Terörle mücadelede dost ve kardeş Somali halkının yanında durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Amin Ambulans Servisi Yöneticisi Dr. Abdulkadir Adan, yaptığı açıklamada, Hamar Jajab ilçesinde "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde gerçekleştirilen bombalı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İspanya'da Kovid-19'dan son 24 saatte 637 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
'Dinamik Denetim Modeli' kapsamında 33 bin 963 işletme ve kişiye idari yaptırım uygulandı
Irak ve BAE'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Benzer haberler

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Türkiye Somali'deki terör saldırısını kınadı

Mogadişu'da bombalı araçla saldırı: 20 ölü

Türkiye'den Güney Sudan'daki uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı

BM: Somali'de Kovid-19'un ekonomiye etkisi nedeniyle günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor

BM: Somali'de Kovid-19'un ekonomiye etkisi nedeniyle günde yalnızca bir öğün yemek yenebiliyor
Somali Sağlık Bakanı Fawziya Nor: Kovid-19 salgını korkunç bir hal aldı

Somali Sağlık Bakanı Fawziya Nor: Kovid-19 salgını korkunç bir hal aldı
Türkiye, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı

Türkiye, Myanmar'da güvenlik güçlerinin barışçıl göstericilere orantısız güç kullanımını şiddetle kınadı