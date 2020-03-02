Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler ve Türk Silahlı Kuvvetlerine destek için yurt genelinde etkinlikler düzenlendi.
Ankara
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için konvoy düzenledi.
Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce aracı Türk bayraklarıyla süsledi. Ardından Kars yolu üzerindeki Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı'na geçen vatandaşlar, burada dev Türk Bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı, İstiklal Marşı okuyup, şehitler için dua etti.
Burada grup adına konuşan vatandaşlardan Ayhan Kaya, Mehmetçiğin, ülkenin sınırlarını terör unsurlarından korumak için mücadele verdiğini belirterek, "Biz sınırımızın dibinde bin yıl beraber yaşadığımız kendi toprağımız olan Suriye’de, Selahaddin Eyyubi’nin, Alp Er Tunga'nın olduğu topraklarda tabii ki var olacağız. Biz oraları sömürmek için değil, adalet için oradaki insanların hakları için oradayız." diye konuştu.
Konuşmanın ardından vatandaşlar, oluşturdukları konvoyda korna çalarak Mehmetçik için destek turu attı.
Amasya
Amasya'da köylüler, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerleri anmak ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek olmak için Türk ordusuna yazılmış şiiri hep birlikte okudu.
Suluova ilçesine bağlı Soku köyü sakinleri, köy meydanında toplandıktan sonra ellerinde Türk bayrakları ile yaklaşık bir kilometre yürüdü.
Sivas'ta minik yüreklerden Mehmetçiğe destek
Sivas'ta bir okulun ana sınıfı öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek amacıyla asker üniforması giydi.
Süleyman Demirel Ortaokulunun ana sınıfında bulunan 17 öğrenci, öğretmenleri Süheyla Şener'in organizesiyle okullarına asker üniforması giyerek geldi.
Velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen programda, öğrenciler harekatta görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi.
Şener, çocuklara vatan, millet ve bayrak aşkı aşılamak için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyledi.
Sivas
Sivas'ta, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiklere destek olmak için oda ışıklarıyla "Bahar" ve "TSK" yazdı.
Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki KYK yurtlarında kalan öğrenciler Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev yapan Mehmetçiklere destek olmak amacıyla oda ışıklarının tamamını kapattıktan sonra "Bahar" ve "TSK" yazıları oluşacak şekilde ışıkları açtı.
İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler Mehmetçikler için dua etti.
Karslı miniklerden Mehmetçiğe klipli destek
Kars'ta minik öğrenciler, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla klip çekti.
Kağızman ilçesindeki Güneidi köyü ilkokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, kamera karşısına geçerek ellerine aldıkları "Bahar Kalkanı Yanınızdayız" yazılı pankartla Mehmetçiğe seslendi.
Minik öğrenciler, Türk bayrağı önünde çektikleri klipte, kahraman Mehmetçiğe "Asker ağabey, cesaretli olduğunuz, herkes uyurken nöbet tuttuğunuz, hiçbir şeyden korkmadığınız, bayrağa sahip çıktığınız, sayenizde okula geldiğimiz, annemizi koruduğunuz, hainlere korku saldığınız için sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadeleriyle seslendi.
Hatay
Hatay'ın Kırıkhan ilçesine "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev almak üzere gelen Mehmetçikler için kurban kesildi, dualar okundu.
Kaymakamlık, belediye ve Diyanet-Sen'in hazırladığı program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar ilçedeki bir askeri birliği ziyaret etti.
Burada Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alacak askerlerle bir araya gelen vatandaşlar, kurban kesti.
Duaların okunduğu programda açıklama yapan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Türk milletinin hiçbir zaman teröre fırsat vermediğini belirtti.
Daha önce gerçekleştirilen harekatların da başarıyla sonuçlandığına işaret eden Karamehmetoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı’nın da başarıyla sonuçlanacağına emin olduklarını belirtti.
Mardin
Mardin'de vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği saldırıyı lanetlemek ve Mehmetçiğe destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Vali Ozan Caddesi'ne yürüdü.
''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', "Askere uzanan eller kırılsın" sloganları ile gerçekleşen yürüyüş sonunda İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Burada grup adına açıklama yapan vatandaşlardan Abdulkadir Beklen, şehit olan vatan evlatlarına ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiğe destek için yürüyüş düzenlediklerini söyledi.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Suriye'nin İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy düzenlendi.
Bir grup taksici, Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanındaki otoparkta bir araya gelerek araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.
Taksiciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek vermek ve şehit düşen Mehmetçiğe saygı göstermek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
İstiklal Marşı okuyan ve şehitler için dua eden taksiciler, daha sonra kent merkezinde tur attı. Vatandaşlar, taksicilere alkışlarla destek verdi.
Aydın
Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen şehitler için birlik beraberlik yürüyüşünde vatandaşlar 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.
İncirliova Belediyesince düzenlenen yürüyüş belediye binası önünde başladı.
Yürüyüşte 500 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.
Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşte, vatandaşlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.