Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için, STK'lar taziye mesajı yayınlarken birçok ilde vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısında şehit olan 33 asker için, STK'lar taziye ve birlik mesajı yayınlarken birçok ilde vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kılıp dua etti.
MÜSİAD: Hain saldırıyı kınıyoruz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca düzenlenen hain hava saldırısını kınadıklarını bildirdi.
Kaan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 87 şube başkanıyla Hatay'a geldiklerini söyledi.
Hava saldırısında yaralanan askerleri ziyaret ettiklerini belirten Kaan, şunları kaydetti:
"Derneğimiz her zaman devletinin, milletinin ve Mehmetçiğin yanında olmuştur. İdlib'de rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırıyı kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır. Özellikle bu bağlamda kendisini siper etmiştir. Milletimizin başı sağ olsun. Her zaman üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz."
Türk Büro-Sen: Devletimizin arkasında sapasağlam durduğumuzu ilan ediyoruz
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi dolayısıyla büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Eksert, şehirdeki bir otelde düzenlenen Türk Büro-Sen Genişletilmiş Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin kanının yerde kalmaması uğruna devletimizin, milletimizin aldığı ve alacağı her türlü kararın arkasında Türkiye Kamu-Sen olarak sapasağlam durduğumuzu ilan ediyoruz." dedi.
Türkiye'nin sınırlarının korunmasının önemine işaret eden Osman Eksert, "Türkiye'nin sınırlarının korunması mücadelemiz Kerkük'ten, Musul'dan, Saray Bosna'dan, Suriye'den, Halep'ten, Şam'dan başlıyor. Dolayısıyla biz buraları, oradaki kaleleri muhafaza edemediğimiz taktirde içimizdeki birliği, bütünlüğü koruyamayız, onun için de düşmanları oralarda tutmak zorundayız. Onun için Afrin'de, İdlib'deyiz." diye konuştu.
Eksert, Türkiye'nin 3,5 milyon mülteciye yardım elini uzattığı bir süreçte Avrupa'nın zevk sefa içinde yaşamasını da eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye nasıl bakıyor, milli kaynaklarını nereye harcıyor adamların hiç umurunda değil. Hadi şimdi Ege kıyılarında, Edirne'de insanlar hudutlara yığıldı. 8 senedir Türkiye mücadele veriyor, bu insanlara bakıyor. Bunu söylerken, 8 senedir kapı komşumuz olanları söylemiyoruz. Canıgönülden gitmek isteyenlere kapılar serbest. Bu mücadeleyi Türkiye sonuna kadar vermek zorunda. Biz de Türk milleti olarak bunun arkasında durmak zorundayız."
Osman Eksert, salonda bulunan kendisi de dahil yaşlı genç, kadın erkek herkesin izin verilmesi halinde orduya katılmaya gönüllü olduklarını da sözlerine ekledi.
Bolu'da vatandaşlar şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı
Bolu'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Sivil toplum kuruluşlarının üyeleriyle vatandaşlar, öğle namazı sonrası şehit askerler için Kadı Camisi önünde bir araya geldi.
Şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Namaza, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Koçak, burada yaptığı basına açıklamasında, "Şehadetin ölümsüzlük mertebesine erişmek olduğuna inananlar olarak biz 'Her can bizim için azizdir.' hükmünü başta kendimiz olmak üzere, cümle aleme bir kere daha hatırlatmak için bir araya geldik. Bugün burada millet olarak cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için toplandık." şeklinde konuştu.
Koçak, dünyanın özellikle de Batılı ülkelerin çoğunluğunun bu yaşanan sürece kör ve sağır olduğunu belirterek, "Onların tek korkuları kendi ülkelerine gelebilecek göçmenler. Oysa savaşın ilk yıllarından itibaren göç dalgasının doğrudan muhatabı olan ve şu an 4 milyondan fazla muhacire ev sahipliği yapan Türkiye, bir taraftan mazluma kol kanat germeye çalışırken diğer taraftan zalime karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bugün İdlib'de yaşanan mücadele tam da buraya oturmaktadır." dedi.
Karaman'da vatandaşlar şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı
Karaman'da vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Vatandaşlar, öğle namazı sonrasında şehit askerler için Aktekke Temmuz 15 Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.
Karaman Sivil Toplum Platformu Başkanı Yunus Özdemir, burada yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı askerlere ise acil şifalar diledi.
İl Müftü Vekili Sırrı Fuat Ateş'in, şehitler için kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dualar edildi.
Gıyabi cenaze namazına, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, CHP İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Giresun'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Giresun'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan 34 Mehmetçik için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Vatandaşlar, Giresun Sivil İrade Platformunun (GİSİP) çağrısı üzerine şehir merkezindeki Hacı Miktad Camisi'nde bir araya geldi.
İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından öğle vakti kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından şehitler için dua edildi.
GİSİP adına açıklama yapan Sami Şimşek, milletçe cephede olunduğunu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini dosta düşmana hatırlatmak için toplandıklarını söyledi.
Birlik ve beraberlik günü olduğunu vurgulayan Şimşek, "Gün, yedi düvel düşmana karşı omuz omuza vererek birleşme günüdür. 42'nci ve 47'nci gönüllü alayların torunları olarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu, buradan Giresun Sivil İrade Platformu olarak haykırıyoruz." dedi.
Sami Şimşek, Türkiye'nin hiçbir zaman yenilmeyeceğinin, yıkılmayacağının ve bölünmeyeceğinin altını çizerek, "Bileğimizi bükemeyeceksiniz. Emperyalizme karşı mücadele ederken sonsuzluk kervanına katılan şehitlerimizi şükran ve rahmetle anıyor, şühedanın aileleri başta olmak üzere aziz milletimizin her ferdine baş sağlığı, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.
Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ile çeşitli sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Muş'ta, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Muş'ta, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde kentteki Belediye Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar ABD, Rusya, İsrail ve Esed'e ellerindeki dövizlerle tepki göstererek, 'Kahrolsun emperyalist kafirler, kahrolsun İsrail.' sloganı attı.
Bazı vatandaşların gözyaşlarına hakim olamadığı programda, şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.
Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Başkanı Turhan Sur, burada grup adına yaptığı konuşmada, Türk milletinin yüzyıllardır İslam'ın bayraktarlığını, mazlumun yanında ve zalimin karşısında yer aldığını söyledi.
İslam’ın sancaktarı Sultan Alparslan'ın, Selahaddin Eyyubi’nin ve Yavuz Sultan Selim’in torunları olduklarını ifade eden Sur, şöyle konuştu:
"Bugün Türkiye'nin Suriye'de olmaması gerektiğini söyleyenler hafızalarını yitirmiş mahluklardır. Daha yüzyıl öncesine kadar tüm ümmet coğrafyası, varisi olduğumuz Osmanlı'nın mülküydü. 900 kilometre sınır komşuluğumuz bulunan Suriye'de bulunmamızı sorgulayanlar, neden Amerika, Fransa, İngiltere, Rusya ve İran’ın Suriye’deki varlığını sorgulamıyorlar? Terör örgütlerinin ve uluslararası istihbarat ajanlarının Suriye’de cirit attığını görmeyenler, Orta Doğu'da söz sahibi olmak isteyen istilacı ülkelere kör kalanlar, bilinsin ki 'Düşman kapıya dayansın, yangın eve yaklaşsın, sonra gereğini yaparım.' diyenlerdir."
Sur, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.
Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yozgat'ta şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Alperen Ocakları tarafından düzenlenen gıyabi cenaze namazının ardından Fetih suresi okundu.
Daha sonra Alperen Ocakları üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Lise Caddesi'nde yürüdü.
Yürüyüşte sık sık tekbirler getirilerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları atıldı.
Erzurum'da, şehitler için saygı yürüyüşü düzenlendi
Erzurum'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için saygı yürüyüşü düzenlendi.
Erzurum Ülkü Ocakları Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 300 kişi, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı.
Burada dev Türk bayrağı açarak yürüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Yakutiye Kent Meydanı'na ulaştı.
Burada grup adına konuşan Erzurum Ülkü Ocakları Başkanı Abdulkadir Gökçan, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası 33 vatan evladının şüheda ordusuna ve Hazreti Peygamber'e yoldaş olarak uğurlandığını ifade etti.
Türk milletinin 3 bin yıllık ordu-millet geleneğine sadık olduğunu belirten Gökçan, şunları kaydetti:
"Askerimize, ordumuza güvenimiz sonsuzdur. Sınırımızda emperyalizmin ortaya çıkardığı ve yıllardır mücadele ettiğimiz terör unsurlarının temizlenmesi gibi meşru bir sebebimiz vardır. Hiçbir sivil hedef alınmadan, sadece terör unsurlarını hedef alan Türk ordusu, bir hayli emperyalizmin doyumsuz iştahını bozmuş ve Hakk'ın adına küfre savaş açmıştır. Biriz, diriyiz, hep birlikte güçlüyüz ve aşılmaz son kaleyiz."
"Bu coğrafyanın insanları Çanakkale misali tek vücut hazırdır"
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Federasyonu üyeleri, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.
Federasyon üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla, merkez Bağlar ilçesinde bulunan federasyon merkezinin önünde bir araya geldi.
Federasyon Sözcüsü Eyüp Birkan, burada yaptığı açıklamada, rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Rusların sıcak denizlere inme arzusuyla Birinci Dünya Savaşı öncesi doğuda Kafkaslar üzerinden, Batıda da Panslavizm politikasıyla Slav toplulukları üzerinden yaptığı hamlelere milletin geçit vermediğini belirten Birkan, "Ancak tarihi emellerinden vazgeçmeyen Rusya, bugün Suriye'de yaptığı katliamlar, soykırımlar ve işgal politikalarıyla ülkemizi kuşatmaya çalışmaktadır." dedi.
"Bu siyaset üstü bir durumdur"
Türkiye'nin Suriye'de bulunmasının nedeninin ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Birkan, şöyle konuştu:
"Türkiye'nin Suriye'de ne işi var demek siyasi öngörüsüzlüktür. Bu soruyu her fırsatta Suriye'deki varlığımızı eleştirmek maksadıyla dillendirenlere sesleniyoruz, yanı başımızda olayların cereyan ettiği Suriye'de binlerce kilometre öteden gelen ABD'nin, Rusya'nın, Fransa'nın ve İran'ın ne işi var? Bir devletin güvenliği uzak bir coğrafyasında vuku bulan bir hadiseye bağlı olduğu gibi yakın coğrafyasında gerçekleşen hadiselere de bağlıdır. Suriye gibi komşu ülkemizin sınırları içerisinde gerçekleşen iç çatışma ve istikrarsızlık da ülkemizin askeri, siyasi ve ekonomik güvenlik problemidir ve ilgi alanındadır. Bu sebeple kendi güvenliğimizi sağlama adına Suriye'de bulunmamızı siyasi tartışmalara, ihtiraslara ve emellere alet etmek, vatan, bayrak ve millet ülkümüze halel düşürmektedir. Bu siyaset üstü bir durumdur ve siyaset üstü bir duruş ve tutum gerektirir."
Devletin bu süreçte elini ovuşturanlara fırsat vermemek adına uyanık olması, ihtiyatı elden bırakmadan diplomatik sürecin bütün unsurlarını ve zorlayıcı diplomasiyi sonuna kadar kullanması gerektiğini belirten Birkan, "Buna rağmen hassasiyetlerimiz hiçe sayılır ve bir netice alınamazsa biz diyoruz ki, bu devletin yöneticileri gerekenleri yapsınlar ve bilsinler ki bu coğrafyanın insanları Çanakkale misali tek vücut olup ülke topraklarının her karışını şehit kanıyla sulamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.
Elazığ'da öğrenciler Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde öğrenciler, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düşmesi dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovancılar İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri İdlib şehitleri için başsağlığı dilemek ve kahraman Mehmetçiğe destek olmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına ziyarette bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı personeli, ziyarete gelen öğretmen ve öğrencilere şeker ikram etti, bu anlamlı ve duygu dolu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.