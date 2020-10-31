Türkiye İzmir için tek yürek
İzmir'deki depremin ardından yurdun bir çok kentinden yaraları sarmak için yardımlar ve ekipler yola çıktı.
Ankara
Çorum'dan, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İzmir'e ekip ile maske ve hijyen malzemesi gönderildi.
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Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İzmir'e giden arama kurtarma ekibini İtfaiye Müdürlüğünden uğurladı.
Bölgede öncelikle arama kurtarma ekibine ihtiyaç duyulduğunu öğrendiklerini aktaran Aşgın, "İtfaiye bünyesinde bu alanda kendini yetiştirmiş 4 kardeşimizi yolcu ettik. Deprem bölgesinde bir can bile kurtarsalar bizim için çok büyük mükafat." ifadesini kullandı.
Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibi de 2 araç ve 4 kişilik ekiple bölgeye gitti.
Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı 1 ekip, kurtarma aracı, 10 çadırın yüklü olduğu kamyonet dün akşam saatlerinde İzmir'e sevk edildi.
Edirne Sağlık Müdürlüğünce de İzmir'deki vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla UMKE ekibi teçhizatları ile yola çıktı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, İzmir'deki depremin ardından 10 kişilik itfaiye ekibi ve 3 aracı bölgeye gönderdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İzmir'deki depremin ardından tam donanımlı kaza kırım araç ve ekipmanlarının yer aldığı 2 arazöz, 1 çift kabinli pikap ve 10 itfaiye personelinden oluşan ekip, arama kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine destek vermek amacıyla bölgeye sevk edildi.
Diyarbakır'dan her öğün 1500 kişiye yemek hizmeti verebilecek seyyar mutfak ile 10 ton gıda yardımı, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderildi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için çok maksatlı arama kurtarma aracı, destek hizmet aracı, 2 panelvan, pikap ve 10 uzman personelin gönderildiğini belirtti.
Cansuyu ve Deniz Feneri Derneği'nden yardım
Cansuyu Derneği, İzmir’de meydana gelen depremin ardından ihtiyaçları tespit ederek, ekiplerini bölgeye gönderdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, AFAD ile koordinasyon halinde çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye deprem ülkesi, her an her şey olabileceği için ekiplerin hazır olmasında büyük fayda var. Biz de bu süreçte acil olarak hangi konularda yardım yapacağımızı AFAD ile istişare ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Deniz Feneri Derneği, depremin yaşandığı İzmir'e yardım malzemesi gönderdi
Deniz Feneri Derneği, İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle bölgeye yardım malzemesi ulaştırdığını bildirdi.
Derneğin, battaniye, kuru gıda, meyve suyu, kek, sıcak çorba ve su ikramının yanı sıra hijyen malzemeleri götürerek afetzede vatandaşların yaralarını sarmak için bölge halkının hizmetinde olunduğu aktarılan açıklamada, afet bölgelerinde kriz sona erene kadar bölge halkına yardımların sürdürüleceği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.