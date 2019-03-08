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Türkiye

Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Etem Geylan   | 08.03.2019
Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan hayatını kaybetti

İstanbul

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 63 yaşında hayatını kaybetti. 

Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, yaptığı açıklamada, Patrik Mutafyan'ın, bugün vefat ettiğini bildirdi. 

Şirinoğlu, cenaze detaylarının daha sonra açıklanacağını belirterek, Ermeni cemaatine başsağlığı diledi. 

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