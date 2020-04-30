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"Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı" Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Türkiye

'Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu' çalışmalarına başladı

50'ye yakın üniversite, kurum ve sivil toplum kuruluşunun internet ortamında bir araya gelerek oluşturduğu "Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu" çalışmalarına başladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 30.04.2020
'Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu' çalışmalarına başladı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türksat'ın da aralarında yer aldığı Türkiye'nin farklı şehirlerinden 50'ye yakın üniversite, kurum ve sivil toplum kuruluşunun internet ortamında bir araya gelerek oluşturduğu, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülen "Türkiye Covid-19 Ortak Akıl Platformu" çalışmalarına başladı.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, bir çevrim içi girişim hızlandırma programı olan platform, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı kısa ve orta vadeli sorunlara yenilikçi çözüm ve uygulamalar geliştirmeyi amaçlıyor.

Platform, Kovid-19 salgınına yönelik çevrim içi seminerler, girişimcilik ve inovasyon üzerine eğitimler gerçekleştirmeyi ve 100'e yakın mentoruyla girişimcilerin fikirlerinin hızlı bir şekilde olgunlaşması ve kısa sürede hayata geçmesi için gerekli desteğin ve iş birliklerinin kurulmasını da hedefliyor.

Salgına yönelik yenilikçi çözüm ve uygulamaları olan girişimciler 3 Mayıs'a kadar fikirlerini "www.tr-covid19.com" adresi üzerinden kayıt olarak gönderebilecek. Fikirlerin olgunlaştırılması için mentorluk ve çevrim içi eğitim faaliyetleriyse 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Programa ilişkin bilgilendirmeler ve gelişmeler platformun internet sitesinden ve paydaş kurumların sosyal medya hesaplarından #TRCovid19 etiketli paylaşımlardan takip edilebilecek.

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