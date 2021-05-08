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Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Gökhan Varan   | 08.05.2021
Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde, bugün bir okulun önünde iftar zamanı bomba yüklü bir araçla düzenlenen terör eyleminde aralarında öğrencilerin de bulunduğu en az 30 sivilin hayatını kaybettiğinin ve 50'nin üzerinde kişinin yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mübarek Kadir Gecesi’nde bu insanlık dışı terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralananlara şifa dilenen açıklamada, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine Türkiye'nin içten taziyeleri sunuldu.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin yaralandığını ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirmişti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

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