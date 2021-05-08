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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim'in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesini tebrik etti.

Semra Orkan,Berk Özkan   | 08.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Gecesini tebrik etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Sonsuz hikmetle dolu bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin görseli üzerinde paylaştığı iletide ise Hazreti Muhammed'in, "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar" hadis-i şerifi yer aldı.

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