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Türkiye

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Zuhal Demirci   | 18.10.2019
Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısında birçok masum sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nangarhar'da bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

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