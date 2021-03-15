Euro
8.99
Dolar
7.53
BIST 100
1,561.78
Altın
1,732.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Türkiye

Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama 1340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, 1211 uçuşla Fransa takip etti.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 15.03.2021
Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

İstanbul

Türkiye, dün yapılan günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama 1340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, 1211 uçuşla Fransa takip etti.

Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla Almanya, dördüncü sırada 1073 uçuşla İspanya, beşinci sırada 895 uçuşla İngiltere, altıncı sırada 696 uçuşla İtalya yer aldı.

Rapora göre, Türkiye'nin çoğunluğu yurt içi olmak üzere günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlenirken Fransa, Almanya ve İsviçre'de ise bir önceki değerlendirmeye göre düşüş görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da yerli aşı COVIRAN Bereket'in insanlar üzerindeki 3. aşama klinik denemesine geçildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti
Bakan Varank: Yerli aşıda hedefimiz sene sonu
Sağlık çalışanları 90 yaşındaki Şehriye ninenin Kovid-19 aşısı için yollara düştü
'15 gün çocuk gibi ağladım'

Benzer haberler

AB 2019'da 700 binin üzerinde vatandaşlık verdi

AB 2019'da 700 binin üzerinde vatandaşlık verdi

Türkiye 1340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Almanya’da 2020’de hane halkının tüketiminde son 50 yılın en yüksek düşüşü görüldü

Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı

Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı
ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere, Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun
AB, Kovid-19 aşısı ihracat sınırlandırmasının süresini haziran sonuna uzattı

AB, Kovid-19 aşısı ihracat sınırlandırmasının süresini haziran sonuna uzattı