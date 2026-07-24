İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarında 4 Filistinli yaralandı

İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir camiyi yıkarken, Gazze kentinde de 2 evi bombaladı.

El-Ehli Baptist Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneyindeki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yine Gazze kentine bağlı Yermuk Mahallesi'nde başka bir eve düzenlenen saldırıda da 2 kişi yaralandı. Yaralılar Şifa Hastanesine kaldırıldı. Saldırı nedeniyle evde yangın çıktı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Nur Camisi düzenlenen saldırı sonucu tamamen yıkıldı.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in evlere ve tesislere yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'nin çeşitli kesimlerinde büyük bir göç yaşandığını söyledi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 73 bin 311'e, yaralı sayısı ise 173 bin 924'e yükseldi.