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Türkiye

Türk Yıldızları'nın gösteri takvimi belli oldu

Sezona hazır olduğunu uçuş takviminin de yer aldığı kliple duyuran Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları, 22 gösteri sunacak.

Engin Özekinci   | 15.04.2019
Türk Yıldızları'nın gösteri takvimi belli oldu

Konya

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın 2019 gösteri takvimi belli oldu.

Ekip, yurt içi ve dışında uçuş yapacakları yerleri, takipçilerine, gösteri takviminin de yer aldığı videoyla duyurdu.

Türk Yıldızları'nın resmi internet ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan takvime göre ekip, ilk uçuşunu dün Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gerçekleştirdi. Ekip, ikinci ve üçüncü uçuşunu 24 ve 25 Nisan'da Çanakkale'de yapacak.

Dördüncü gösterisini 5 Mayıs'ta Konya'da gerçekleştirecek akrobasi timi, 19 Mayıs'ta da Samsun'da gökyüzüyle buluşacak.

Türk Yıldızları KKTC'de de gösteri sunacak

Ekip, 15 Haziran'da Isparta, 30 Haziran'da Konya, 4 ve 7 Temmuz'da Trabzon, 20 Temmuz'da KKTC, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 31 Ağustos'ta Aksaray, 5 Eylül'de Manisa, 9 Eylül'de İzmir, 14 ve 15 Eylül'de Eskişehir, 20, 21 ve 22 Eylül'de İstanbul, 13 Ekim'de Adana, 20 Ekim'de Muğla ve 1 Kasım'da Tekirdağ'da gösteri yapacak.

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