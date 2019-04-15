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Türkiye

Okul servisleri denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğünce, ülke genelinde okul servis araçlarına yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

Cankut Taşdan   | 15.04.2019
Okul servisleri denetlendi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

20 bin 255 okul servis aracı ve sürücüsü denetlenirken bin 365 trafik ihlali tespit edildi.

133 araç trafikten men edildi, bir sürücünün belgesine geçici el konuldu.

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