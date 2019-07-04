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Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri

Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

Hakan Burak Altunöz   | 04.07.2019
Türk Yıldızları'ndan Trabzon'da gösteri

Trabzon

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Trabzon'un Of ilçesinin semasında gösteri yaptı.

Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyenler, Of sahilinde bir araya geldi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin de bir konser verdiği etkinlikte, Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakikalık gösteri sundu. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren ilçe sakinleri, Türk Yıldızları'nın birbirinden farklı gösterilerini cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti.

Gösteriyi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen de izledi.

İlçede geçen yıl yapılması planlanan gösteri, hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilememişti.

Bu arada, Türk Yıldızları'nın 7 Temmuz Pazar günü Trabzon şehir merkezinden izlenebilecek bir gösteri yapması bekleniyor.

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