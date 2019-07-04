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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nasreddin Hoca' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 04.07.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nasreddin Hoca' mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuş, yüksek dehasının ürünü fıkraları, nasihatleri ve hikayeleriyle bugünün nesillerine de ışık tutmuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Temmuz Akşehir Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, Anadolu insanının kıvrak zekasının, engin hoşgörüsünün, dostluk ve iyimserliğinin sembolü olan, duygu ve inceliği nüktede buluşturan Nasreddin Hoca'nın kültürel miras içinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Asırları aşan hiciv ve söz ustası Nasreddin Hoca, her zaman milletimizin gülen yüzü, tebessüm kaynağı olmuş, yüksek dehasının ürünü fıkraları, nasihatleri ve hikayeleriyle bugünün nesillerine de ışık tutmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kültürel değerlerin yaşatılmasına önemli katkılar sağlayan Uluslararası Nasreddin Hoca Şenlikleri'nin düzenlemesinde emeği olan herkese teşekkürlerini ileten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Etkinliklerin birlik ve beraberlik duyguları içerisinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Mizah ustası, bilge gönül eri Nasreddin Hoca'yı saygıyla ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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