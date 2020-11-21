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Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Ferdi Türkten   | 21.11.2020
Türk ve İngiliz jetleri Konya'da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti. 

Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.

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