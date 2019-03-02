Türk Telekom'dan yanıltıcı numara uyarısı

Türk Telekom tarafından, şirketin adı kullanılarak, müşteri ilişkilerine ait olmayan "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı, taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklif sunulduğunun tespit edildiği ve vatandaşların buna itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türk Telekom adı kullanılarak, şirketin müşteri ilişkilerine ait olmayan "902128240514" numaralı hattan abonelerin aranarak taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklifler sunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizle ilgisi olmayan, kötü niyetli kişilerce yapılan bu aramalara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemelidir. Şirketimizin itibarını sarsmayı hedefleyen bu eylemlerle ilgili olarak gerekli tüm hukuki ve yasal süreçleri başlatmış bulunmaktayız. Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildirir, resmi müşteri kanallarımız dışında benzer aramalara itibar göstermemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."