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Ankara Valiliğinden 'Mansur Yavaş' açıklaması

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yavaş'ın tehdit edildiği ve koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun olmadığı bildirildi.

Ömer Olcay  | 02.03.2019
Ankara Valiliğinden 'Mansur Yavaş' açıklaması

Ankara

Ankara Valiliğinden "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği ve bu nedenle koruma tedbirlerinin artırıldığı" yönündeki iddialarla ilgili ihbar veya duyumun bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın tehdit edildiği" iddiaları hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu iddialarla ilgili olarak güvenlik birimlerimize yapılan herhangi bir müracaat, ihbar veya duyum bulunmamaktadır. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin genel güvenlik tedbirleri ile adaylara yönelik gerekli tedbirler ilgili güvenlik birimleri tarafından alınmaktadır."

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