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Türk kara sularına itilen 126 sığınmacı kurtarıldı

İzmir ve Balıkesir'de Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 126 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal, Uğur Ulu, Burak Akay   | 29.07.2020
Türk kara sularına itilen 126 sığınmacı kurtarıldı

İzmir/Balıkesir/Çanakkale

İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçelerinde Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 66 sığınmacı kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içinde sığınmacıların olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.

Ekipler, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 41 sığınmacıyı kurtardı.

Karaabdullah Burnu açıklarında Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 25 sığınmacı da Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

60 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan lastik bottaki 60 sığınmacı kurtarıldı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla denize açıldı.

Yunan sahil güvenlik ekiplerince tespit edilen 60 kişi, Türk kara sularına geri itildi.

Maden Adası açıklarındaki sığınmacıları tespit eden Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu kişileri alarak karaya çıkardı.

Botları arızalanan sığınmacılar kurtarıldı

Öte yandan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında botlarının motoru arızalanan sığınmacılar, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan sığınmacılar, lastik botlarla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. 

Sığınmacıların bindiği botun motoru bir süre sonra arızalandı.

Botları sürüklenmeye başlayan çeşitli ülkelere mensup 19 kişi, sahil güvenlikten yardım talebinde bulundu.

Ahmetçe açıklarında kurtarılarak Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan sığınmacılar, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi.

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