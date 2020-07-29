Euro
8.15
Dolar
6.95
BIST 100
1,152.70
Altın
1,949.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs ateşe verildi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 29.07.2020
Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

Istanbul

Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bilboardu ve yakınındaki giyim kutusunu ateşe veren şüpheli, daha sonra Doğan Araslı Bulvarı'nda park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs AŞ'ye ait otobüsü yaktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangınlar söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

Soruşturma sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 yardım parasıyla Lamborghini alan iş yeri sahibi tutuklandı
Trump yönetiminden Kodak'a ilaç etken maddeleri üretmesi için 765 milyon dolar kredi
ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı 21 'kırmızı bölgeden' kısıtlamaları artırmaları istendi
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 65 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

Esenyurt'ta bilboard, giyim kutusu ve hatlı otobüs kundaklandı

Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti