Euro
7.75
Dolar
6.86
BIST 100
118,653.70
Altın
1,777.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor
logo
Türkiye

Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

Ferdi Uzun   | 07.07.2020
Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Aydın

Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına bırakılan 24 yabancı uyrukluyu bota aldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 pandemisinde ikinci dalga
İran'ın Urumiye kentinde Kovid-19 hastaları için ayrılan hastaneler doldu
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti
İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

Türk kara sularına geri itilen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de bir gemide 276 sığınmacı yakalandı

İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 65 sığınmacı kurtarıldı

AB Yunanistan'dan sığınmacıların 'geri itildiği' iddialarını araştırmasını istedi

AB Yunanistan'dan sığınmacıların 'geri itildiği' iddialarını araştırmasını istedi
İzmir'de 42 sığınmacı yakalandı

İzmir'de 42 sığınmacı yakalandı
İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor

İHH İdlib'de 120 bin sığınmacıya sıcak yuva için çalışıyor