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Kamu-Sen, Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor
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TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutluyor

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla farklı illerden otobüslerle gelen TÜRK-İŞ'e bağlı çeşitli sendikaların üyesi işçiler, türküler eşliğinde kutlamalara başladı.

Şengül Oymak   | 01.05.2019
TÜRK-İŞ 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutluyor

Kocaeli

TÜRK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşımak için işçilerin yoğun olarak yaşadığı Kocaeli'de kutluyor.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için geçen yıl 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayan TÜRK-İŞ, bu yıl başta kıdem tazminatı olmak üzere çalışma hayatının sorunlarını gündeme taşımak için kutlama programını Kocaeli'de düzenliyor.

Çevre illerden otobüslerle gelen TÜRK-İŞ'e bağlı çeşitli sendikaların üyesi işçiler, Doğu Kışla Parkı mevkisinde bir araya geldi.

Türk Bayrağı taşıyan işçiler, daha sonra sloganlar eşliğinde kortej yürüyüşüyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na ulaştı.

Meydanı doldurmaya başlayan işçiler, türküler eşliğinde kutlamalara başladı.

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