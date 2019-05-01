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Kamu-Sen, Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor
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Türkiye

Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Ferdi Türkten   | 01.05.2019
Altun'dan 1 Mayıs paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, bugünün birlik ve beraberliği pekiştirmesi dileğinde bulundu.

Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Twitter hesabından işçi fotoğraflarının yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Emek ve alın teriyle çalışıp üreten, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, bugünün birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

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