Euro
8.51
Dolar
7.06
BIST 100
1,527.17
Altın
1,811.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.02.2021
Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.

Görevli personelin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verdiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 106 milyonu geçti
Çin, Sinovac'ın Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına onay verdi
'Çocuklarım, eniştelerim geliyorlardı, eve almadan pencereden konuşuyordum'
'Hastalarımızın gözümüzün önünde eridiğini gördük'
'Eşime dedim ki çocuklara çok iyi bak, belki de bu son nefesimiz'

Benzer haberler

Libya’nın başkenti Trablus’ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti

Libya’nın başkenti Trablus’ta halk, belediye seçimleri için sandıklara gitti

Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi

Erdoğan, Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Dubeybe'yi tebrik etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması ve iş birliği çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, Libya'daki geçici yönetime saygı duyulması ve iş birliği çağrısı yaptı
Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi

Libya'da geçici yönetimin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa Abdulhamid Dibeybe seçildi
İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda geçiş yönetimi seçimi ikinci tura kaldı

İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda geçiş yönetimi seçimi ikinci tura kaldı