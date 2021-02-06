Türk askeri, Libyalı askerlere 'kurbağa adam' eğitimi verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik tarafından Libyalı askerlere kurbağa adam eğitimi verildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) açıklamasına göre, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam edildiği belirtildi.
Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere “SAS (Kurbağa Adam) Eğitimi” veriyor. pic.twitter.com/u39SJqZYej— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021
Görevli personelin, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verdiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.