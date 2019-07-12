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Turistlerin ilgi odağı 'Altınbeşik Mağarası'

Antalya'nın İbradı ilçesindeki yer alan, içindeki sarkıt ve dikitlerle görülmeye değer manzaralar sunan Altınbeşik Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor.

Kağan Burak Özkaya,Süleyman Elçin   | 12.07.2019
Turistlerin ilgi odağı 'Altınbeşik Mağarası'

Antalya

Antalya'nın İbradı ilçesinde yer alan, içindeki sarkıt ve dikitlerle ziyaretçilerini farklı bir yolculuğa çıkartan Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Ürünlü Mahallesi sınırlarında bulunan 2 bin 500 metre uzunluğundaki Altınbeşik Mağarası, içindeki gölet oluşumuyla dikkati çekiyor.

Mağaradaki doğa harikası sarkıt ve dikitler, beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümünü oluşturuyor. Üç katlı mağaranın ziyarete açık olan 200 metresini botlarla gezen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

İçerisindeki hava sıcaklığının oldukça düşük olması nedeniyle ziyaretçilerine serinleme imkanı da sunan mağarayı her yıl binlerce turist geziyor.

Bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesince yol çalışması yapılan, 5 kilometre uzunluğundaki dar ve tehlikeli bölümlerin genişletilip asfaltlandığı mağarayı, tur otobüslerinin de ziyaret etmeye başladığı bildirildi.

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