Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.89
BIST 100
90,787.01
Altın
1,337.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜRGEV'den ortak yayındaki iddialara yönelik açıklama

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakfa herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmadığını açıkladı.

Hikmet Faruk Başer   | 17.06.2019
TÜRGEV'den ortak yayındaki iddialara yönelik açıklama

İstanbul

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV), Twitter hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da 23 Haziran’da yapılması planlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri öncesinde gerçekleştirilen ve adayların konuk olduğu canlı yayında, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun vakıf hakkında bazı açıklamalar yaptığı belirtildi. 

23 yıldır İstanbul'da ve Türkiye'de binlerce genç kız öğrencinin eğitimine destek vermek üzere gece-gündüz çalışan vakfın dile getirilen ithamları hak etmediğini aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Vakfımız, sunduğu imkanlarla dünyaya kucak açmış, 49 yükseköğretim, 11 ortaöğretim yurduyla tarihini, kendini ve hedefini iyi bilen, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve üreten girişimci genç kızlar yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş bir vakıftır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vakfımıza, yayında ifade edildiği gibi herhangi bir nakdi veya kaydi ödeme yapmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile vakfımız arasında yapılan iş birliği yasallık, şeffaflık ve İstanbul halkına hizmet esasıyla benzeri pek çok sivil toplum kuruşu ile olan iş birliklerinden farksız şekilde yürütülmüştür.

Vakfımızın isminin birkaç kez anılarak, daha önce de sayısız kez yalanlanmış olan ifadelerin kullanılması büyük talihsizliktir. İstanbul gibi vakıf kültürü ile anılan bir şehrin vakıflarının asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması, vakıfların 'kirli vakıf', 'temiz vakıf' gibi subjektif yorumlara açık şekilde ayrıştırılması başta İstanbul'umuza büyük bir haksızlıktır. Sayın CHP adayını, kucaklayıcı ve birleştirici bir siyaset yürüttüğü iddiasının gereği olarak, gençlerimizden ve vakfımızın tüm gönüllülerinden özür dilemeye davet ediyoruz.''

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

'Yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir'

'Yenilenen seçim bir demokrasi süreci mücadelesidir'

'CHP tamamının sayılmasına direnmeseydi seçim tekrarlanmayacaktı'

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı
İmamoğlu 'Atatürk Sergisi'nin açılışına katıldı

İmamoğlu 'Atatürk Sergisi'nin açılışına katıldı