Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.89
BIST 100
90,787.01
Altın
1,337.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜBİTAK'a 21 personel alınacak

TÜBİTAK birimlerinde görev yapmak üzere 21 personel istihdam edilecek.

Dilara Zengin   | 17.06.2019
TÜBİTAK'a 21 personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere mühendis ve Ar-Ge personeli alınacak. 

Son başvuru tarihi 8 Temmuz 

Toplam 21 personel alımını kapsayan ilan için son başvuru tarihi 8 Temmuz olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da Tokayev dönemi
ABD yaptırımlarının Türkiye-Rusya iş birliğine muhtemel etkileri
Myanmar lideri Suu Çii aşırı sağa yaklaşıyor
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış

Benzer haberler

Varank'tan genç girişimcilere destek açıklaması

Varank'tan genç girişimcilere destek açıklaması

TÜBİTAK 14 personel alacak

Dijital oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül kazandı

Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek

Bilimsel araştırmalara 10 yılda 7,2 milyar lira destek