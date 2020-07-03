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Tunceli'nin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 03.07.2020
Tunceli'nin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli'nin Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir M-16 piyade tüfeği ile bir kalaşnikof ele geçirildi. 

Valilikten açıklama

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

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