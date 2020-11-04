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Tunceli'de yılkı atları bozkırlara renk katıyor

Tunceli'nin Pertek ve Çemişgezek ilçeleri arasında kalan dağlık alanlarda yaşamlarını sürdüren yılkı atları, sonbaharın gelişiyle sarının tonlarına bürünen doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Sidar Can Eren   | 04.11.2020
Tunceli'de yılkı atları bozkırlara renk katıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan Tunceli'de, sonbaharın gelişiyle sarı, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen doğa, göz alıcı güzellikler sunuyor.

3 bin rakımlı Sülvüs, Buyer, Munzur ve Hel dağları arasında kurulu alan ve saklı bir cenneti andıran kentte, bakım ile beslenmelerinin zorlaşması nedeniyle sahiplerince doğaya bırakılan yılkı atları da sonbahar renkleri arasında güzel görüntüler oluşturuyor.

Kente bağlı Pertek ve Çemişgezek ilçesi arasında bulunan Reşo Vadisi bölgesinde yaşamlarını sürdüren yılkı atları, koloniler halinde beslenirken görüntülendi.

Kimi zaman su ihtiyaçlarını karşılamak için köylere kadar inen ve aralarında yavru yılkı atlarında bulunduğu yetişkin atlar, gruplar halinde yaptıkları hareketler ve koşularla görenleri hayran bırakıyor.

Dağlık ve ormanlık alanlarda olası kurt ve boz ayı saldırılarına karşı da gruplar halinde hareket eden atlar, bu sayede hem kendilerini hem de yavrularını koruyarak hayatta kalmaya çalışıyor.

Yöre sakinlerinden Koray Kola, AA muhabirine, her geçen gün yılkı atlarının sayısının arttığını söyledi.

Atların yaşam mücadeleleri ile belgesellik görüntüler oluşturduğunu belirten Kola, "Atlar genellikle Pertek ve Çemişgezek ilçesi arasında kalan Reşo Vadisi'nde yaşamlarını sürdürüyor. İlkbahar aylarında dağların zirvelerine doğru çıkıyorlar. Sonbahar gelince de dağda otlaklar azaldığı için ovalara ve köylerin yakınlarına geliyorlar. Bizler de zaman zaman bu atları görmeye geliyoruz. Fotoğraf karelerinde de çok güzel çıkıyorlar." dedi.

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