Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile yapacağı ilk maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı karşılaşmada İngiliz hakemler görev yapacak.