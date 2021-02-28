Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi
Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında tespit edilen 3 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Tunceli
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.
Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.
Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.