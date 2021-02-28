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Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında tespit edilen 3 sığınak içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Sidar Can Eren   | 28.02.2021
Tunceli'de teröristlerce kullanılan 3 sığınak imha edildi

Tunceli

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin kırsalında yürütülen Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında 3 sığınak tespit etti.

Sığınaklar, içindeki yaşam malzemeleriyle imha edildi.

Bölgede, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürdürülüyor.

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