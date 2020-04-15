Tunceli'de koronavirüsü yenen 70 yaşındaki hasta taburcu edildi
Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 70 yaşındaki kişi taburcu edildi.
Tunceli
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.
Sonel, "Şu ana kadar Tunceli'de 7 pozitif vakamızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci (70) amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor." bilgisini paylaştı.
"Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler." ifadesini kullanan Sonel, "Evde Kal Tunceli" mesajı verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.