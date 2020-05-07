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Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist gri listede

Tunceli Ovacık kırsalında jandarma komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Gri Liste’de yer alan Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir olduğu bildirildi.

Sertaç Bulur   | 07.05.2020
Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist gri listede

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerince iç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Mahsum kod adlı Mehmet Fatih Demir adlı terörist olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, teröristin terörden arananlar Gri Liste’de yer aldığı ve 500 bin liraya kadar ödülle arandığı belirtildi.

Söz konusu teröristin, 22 Ağustos 2016'da Nazımiye İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan saldırı sonucunda Jandarma Uzman Çavuş Murat Durmaz’ın şehit edilmesi eylemine katıldığı öğrenildi.

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