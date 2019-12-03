Tunceli'de devrilen askeri araçtaki 13 asker yaralandı
Tunceli'de görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi, 13 asker yaralandı.
Tunceli
Alınan bilgiye göre, görevden dönen askerleri taşıyan zırhlı araç, Tunceli-Pülümür kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 13 asker, bölgeye sevk edilen ambulanslar ile Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden biri askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Tedavileri süren askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.