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Türkiye

Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 19.06.2019
Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Tunceli'de jandarma komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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