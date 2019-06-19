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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.

Hasan Hüseyin Köşger   | 19.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi. 

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