Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: BM'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz." dedi.
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