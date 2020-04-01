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Tunceli ve Erzincan'da 12 bin 512 aileye biner lira destek

Tunceli ve Erzincan'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 12 bin 512 aileye, aile başı bin lira destek verileceği bildirildi.

Barış Yalçınkaya,Haydar Toprakçı   | 01.04.2020
Tunceli ve Erzincan'da 12 bin 512 aileye biner lira destek

Erzincan

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentte 8 bin 258 aileye, aile başı bin lira ödeme yapılacağını duyurdu.

Arslantaş, yardımların 1-5 Nisan tarihleri arasında, belirlenen ailelerin tamamına ulaştırılacağını bildirdi.

Tunceli Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından kent genelinde 4 bin 254 aileye biner lira destek ödemelerine başlandığı belirtildi.

Açıklamada, tüm ödemelerin 5 Nisan'a kadar tamamlanacağı kaydedildi.

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