Euro
6.46
Dolar
5.80
BIST 100
109,074.70
Altın
1,473.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılıyor
logo
Türkiye

TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca 51 personel istihdam edilecek.

Dilara Zengin   | 12.12.2019
TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığınca 51 personel istihdam edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü bünyesinde Konya'da görev yapmak üzere 7 Ar-Ge personeli alınacak.

Ayrıca, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere kısmi süreli 44 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edilecek.

Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin ve Rusya’nın kapsamlı stratejik ortaklığı ABD’yi endişelendiriyor
Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının belirlenmesinde adaların rolü
Lübnan'da siyasi kriz ekonomiyi de felç etti
Bosna-Hersek Türkiye'nin AB’ye açılan kapısı olabilir
Suriye muhalefeti: Anayasa görüşmelerini rejim engelliyor

Benzer haberler

TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

TÜBİTAK'a 51 personel alınacak

TÜBİTAK'a 10 engelli personel alınacak

'Peynir altı suyu' ile ürettikleri gübrenin patentini alacaklar

Mühendislikte 'inovasyon ve girişimcilik' atağı

Mühendislikte 'inovasyon ve girişimcilik' atağı