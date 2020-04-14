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TÜBİTAK 99 personel alacak

TÜBİTAK BİLGEM'e bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde görev yapmak üzere 99 personel alınacak.

Erhan Cihan Ünal   | 14.04.2020
TÜBİTAK 99 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre,  Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) bünyesinde görev yapmak üzere, 86'sı araştırmacı, 3'ü teknik ve destek, 10'u da teknisyen olmak üzere 99 yeni personel istihdam edilecek.

Başvurular, "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden 5 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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