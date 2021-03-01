Euro
8.84
Dolar
7.31
BIST 100
1,495.62
Altın
1,758.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması töreni
logo
Türkiye

TÜBİTAK 20 personel alacak

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Arife Yıldız Ünal   | 01.03.2021
TÜBİTAK 20 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 18, İdari Hizmetler Daire Başkanlığına da 2 personel alımı yapacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler, TÜBİTAK'ın internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvurularının TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden 22 Mart'a kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Kredi kullandırım ücretleri artırıldı

Kredi kullandırım ücretleri artırıldı

TÜBİTAK 20 personel alacak

TÜBİTAK Başkanı Mandal, gençleri TEKNOFEST yarışmalarına davet etti

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında desteklenecek öncelikli ürünler belirlendi

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında desteklenecek öncelikli ürünler belirlendi
Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı

Diş fırçası ithalatında tarife kontenjanı açıldı
Ulusal mobil uyarı sistemi kuruluyor

Ulusal mobil uyarı sistemi kuruluyor