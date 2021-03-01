Euro
8.84
Dolar
7.31
BIST 100
1,497.53
Altın
1,758.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2TBM'nin kazıya başlaması töreni
logo
Türkiye, Koronavirüs

İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin intihar teşebbüsünde bulunması nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Mustafa Hatipoğlu   | 01.03.2021
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların genelde kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ankara istikametine trafik akıcı şekilde sürüyor.

İkna çalışmaları devam ediyor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu Şişli'ye kadar uzandı. Polis ekiplerinin söz konusu kişiyi ikna çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli Çamlıca gişeler arası ve Şile otoyolu Üsküdar yönünde trafik yoğunluğu gözlenirken, Avrupa Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolu başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 07.40 itibarıyla yüzde 53 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı
Yurt dışından gelenlerin 'PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması devam edecek
İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı
Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu arttı

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

İsrail yönetimi Batı Şeria'daki Filistinli işçilerin aşılanmasını onayladı

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 8 bin 424 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 512 bine yaklaştı
İran Kovid-19 nedeniyle 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferlerini durdurdu

İran Kovid-19 nedeniyle 17 Afrika ve 14 Güney Amerika ülkesiyle uçak seferlerini durdurdu