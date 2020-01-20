Euro
6.54
Dolar
5.89
BIST 100
122,767.80
Altın
1,561.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜBİTAK 17 personel alacak

TÜBİTAK, çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 17 personel alımı yapacak.

Erhan Cihan Ünal   | 20.01.2020
TÜBİTAK 17 personel alacak

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

TÜBİTAK 17 personel alacak

TÜBİTAK 17 personel alacak

Hacettepe yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimi için kolları sıvadı

'Yerli bakteriler' doktor öğretim üyesine İngiliz Kraliyet Ödülü getirdi

Yeni doğanlar için düşük maliyetle 'hipotermi cihazı' üretecek

Yeni doğanlar için düşük maliyetle 'hipotermi cihazı' üretecek