Kocaeli'de bir AVM'de yangın çıktı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı İstasyon Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin (AVM) çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye diğer ilçelerden ve İstanbul'dan itfaiye ekibi sevk edildi.
Çatıyı saran alevler, kısa sürede binanın üst katlarına sıçradı.
Yangının AVM'nin yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramasını engellemek için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü.
Bazı iş yerlerinde büyük çapta hasar oluştu
Yangın nedeniyle alışveriş merkezindeki bazı iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.